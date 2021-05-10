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Теніс: Світоліна “випала” з топ-5 рейтингу WTA

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КИЇВ. 10 травня. УНН. За підсумками оновленого рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), більшість українських тенісисток втратили свої місця, передає УНН з посиланням на сайт Асоціації.

Деталі

Переможниця турніру в Мадріде білоруска Аріна Соболенко піднялася на 4-е місце, відтіснивши американку Софію Кенін на 5-е місце, а українку Еліну Світоліну, яка не втратила жодного очка — на шосте. Українка поступається Кенін 70-ма очками.
Друга ракетка України Даяна Ястремська опустилася на 32 місце (-1), а Марта Костюк — на 79 (-2).

Катаріна Завацька на цьому тижні займає 130-е місце (-2). А ось Ангеліна Калініна після успіхів в Португалії і Хорватії піднялася відразу на 141-у позицію (+24). Леся Цуренко — 142-га в світі (-4), а Катерина Козлова — 158 (-21).

Зазначимо також ривок Дарини Снігур, яка перемістилася на 206-е місце (+3) і Катерини Бондаренко — на 224 (+3).

Примітно, що найкращі показники в кар’єрі — у Маріанни Закарлюка (406) і Анастасії Соболєвої (926).

Нагадаємо

Світоліна програла на старті турніру в Мадриді, не реалізувавши шість матчболів. 

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