Не реалізувала шість матчболів: Світоліна програла на старті турніру в Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Перший номер жіночої збірної України з тенісу Еліна Світоліна не змогла здобути перемогу на старті турніру WTA 1000 у Мадриді, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Що відомо
Світоліна у трьох сетах поступилася Джил Тейхманн зі Швейцарії, яка займає 40-ве місце в світовій генерації WTA — 6:2, 4:6, 6:7 (5:7).
Деталі
У вирішальному сеті наша землячка вела — 5:1, але Джил спромоглася взяти чотири гейми поспіль і зрівняти рахунок — 5:5. У 12-й грі Світоліна заробила подвійний матч-бол на подачі суперниці, однак Тейхман не дозволила його реалізувати й перевела партію на тай-брейк — 6:6, де завершила матч на свою користь.
Примітно, що за весь матч Світоліна мала шість матчболів, але не реалізувала жодного.
Доповнення
Для Світоліної дані змагання є найменш успішними — вона ніколи не проходила далі другого кола.