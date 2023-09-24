Украинские силы попали снарядом GMLRS по наблюдательному пункту врага на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Украинские военные попали управляемым реактивным снарядом GMLRS по наблюдательному пункту врага на Токмакском направлении в Запорожье. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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«Украинские военные "ослепили" врага. Прямое попадание снаряда GMLRS по российскому наблюдательному пункту», — написал Федоров.
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