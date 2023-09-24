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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские силы попали снарядом GMLRS по наблюдательному пункту врага на Запорожье

Киев • УНН

 • 229191 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Украинские военные попали управляемым реактивным снарядом GMLRS по наблюдательному пункту врага на Токмакском направлении в Запорожье. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Цитата

«Украинские военные "ослепили" врага. Прямое попадание снаряда GMLRS по российскому наблюдательному пункту», — написал Федоров.

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