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Українські сили влучили снарядом GMLRS по спостережному пункту ворога на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 229193 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Українські військові влучили керованим реактивним снарядом GMLRS по спостережному пункту ворога на Токмацькому напрямку на Запоріжжі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

«Українські військові "осліпили" ворога. Пряме влучання снаряду GMLRS по російському спостережному пункту», — написав Федоров.

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