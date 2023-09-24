Українські сили влучили снарядом GMLRS по спостережному пункту ворога на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Українські військові влучили керованим реактивним снарядом GMLRS по спостережному пункту ворога на Токмацькому напрямку на Запоріжжі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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«Українські військові "осліпили" ворога. Пряме влучання снаряду GMLRS по російському спостережному пункту», — написав Федоров.
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