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У Джанкої підірвали автомобіль російського військового - Baza

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Джанкої, що в окупованому Криму, підірвали автомобіль військовослужбовця. Як пише російський Telegram-канал Baza, ймовірно, під машиною спрацював вибуховий пристрій, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними Baza, початкова версія про вибух газобалонного обладнання не підтвердилася — ймовірно, під машиною спрацював вибуховий пристрій.

За словами джерел Telegram-каналу, невідомі прикріпили до днища "Шевроле-Авео" військовослужбовця контактний заряд СВ потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті. Вдень 23 вересня бомба здетонувала поряд із будинком, де живе військовий. Жодних вражаючих елементів у бомбі використано не було.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У будинку було вибито скло на першому поверсі.

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