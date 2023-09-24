У Джанкої підірвали автомобіль російського військового - Baza

Деталі

За попередніми даними Baza, початкова версія про вибух газобалонного обладнання не підтвердилася — ймовірно, під машиною спрацював вибуховий пристрій.

За словами джерел Telegram-каналу, невідомі прикріпили до днища "Шевроле-Авео" військовослужбовця контактний заряд СВ потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті. Вдень 23 вересня бомба здетонувала поряд із будинком, де живе військовий. Жодних вражаючих елементів у бомбі використано не було.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У будинку було вибито скло на першому поверсі.