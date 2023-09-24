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В Джанкое взорвали автомобиль российского военного - Baza

В Джанкое взорвали автомобиль российского военного - Baza

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Джанкое, что в оккупированном Крыму, взорвали автомобиль военнослужащего. Как пишет российский Telegram-канал Baza, вероятно, под машиной сработало взрывное устройство, передает УНН.

Детали

По предварительным данным Baza, первоначальная версия о взрыве газобаллонного оборудования не подтвердилась — вероятно, под машиной сработало взрывное устройство.

По словам источников Telegram-канала, неизвестные прикрепили к днищу "Шевроле-Авео" военнослужащего контактный заряд СВ мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Днем 23 сентября бомба сдетонировала рядом с домом, где живет военный. Никаких поражающих элементов в бомбе использовано не было.

В результате взрыва никто не пострадал. В доме были выбиты стекла на первом этаже.

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