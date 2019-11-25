Украинских школьников будут учить медиаграмотности по новому стандарту - Новосад

"Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен обладать каждый сегодня, независимо, кстати, от возраста. Поскольку то, насколько мы неселективно подходим к новостям - это очень часто вызывает абсолютно странные процессы в обществе. Поэтому начинать со школы работать над медиаграмотностью - очень важно, и мы это сейчас вплетаем при разработке государственного стандарта базового образования, а также будем прописывать через образовательные программы", - сообщила Новосад.

Министр отметила, что государственный стандарт на доработке, и она рассчитывает представить его общественности в марте 2020 года.

"Государственный стандарт мы должны разработать, сейчас мы его дорабатываем, и я рассчитываю, что мы представляем его общественности где-то в марте 2020 года - это стандарт 5-9 класса Новой украинской школы (НУШ - ред.)", - отметила министр.

Так, разработка Госстандарта НУШ для средних классов, пока на начальном этапе.

"Мы сейчас на начальном этапе. Первый-второй класс - в обновленную украинскую школу. Нам еще необходимо два года - довести начальные классы, и с 2022 года - у нас будет впервые 5-класс, который будет учиться по новому стандарту и где будет эта компетентность", - рассказала Новосад.

Напомним, в некоторых украинских школах введут пилотный проект против буллинга.