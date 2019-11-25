Українських школярів навчатимуть медіаграмотності за новим стандартом – Новосад
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що школярів навчатимуть медіаграмотності в рамках запровадження нового державного стандарту базової освіти. Про це вона повідомила журналістам, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, що певна інформгігієна є надважливою компетентністю, якою має володіти кожен сьогодні, незалежно, до речі, від віку. Оскільки те, наскільки ми неселективно підходимо до новин – це дуже часто спричинює абсолютно дивні процеси у суспільстві. Тому починати зі школи працювати над медіаграмотністю – дуже важливо, і ми це зараз вплітаємо під час розробки державного стандарту базової освіти, а також будемо прописувати через освітні програми", - повідомила Новосад.
Міністр зазначила, що державний стандарт на доопрацюванні, і вона розраховує презентувати його громадськості у березні 2020 року.
"Державний стандарт ми маємо розробити, зараз ми його доопрацьовуємо, і я розраховую, що ми презентуємо його громадськості десь у березні 2020 року – це стандарт 5-9 класу Нової української школи (НУШ - ред.)", - зазначила міністр.
Так, розробка Держстандарту НУШ для середніх класів, наразі на початковому етапі.
"Ми зараз на етапі початковому. Перший-другий клас - в оновлену українську школу. Нам ще необхідно два роки - довести початкові класи, і з 2022 року – у нас буде вперше 5-клас, який буде навчатися за новим стандартом і де буде ця компетентність", - розповіла Новосад.
Нагадаємо, у деяких українських школах запровадять пілотний проект проти булінгу.