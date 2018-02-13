Украинские саночнице завершили выступления на Олимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Третьи одиночные женские заезды по санному спорту состоялись в южнокорейском Пхенчхане в рамках зимней Олимпиады, передает УНН.
Наша Елена Шхумова, которая после вчерашних двух заездов было 19-е место (позволяло пройти в финал), в третьем спуске со временем 47,751 с продемонстрировала только 26-й результат.
Итоговая позиция Украинской оказалась 22-й (2:21,545 мин). До проходного 20-го места, которое заняла кореянка Сун, Шхумовий не хватило 0,571 с.
Еще одна украинка Елена Стецькив уступили победительнице немке Натали Гейсенбергер 8,097 секунды.
Примечательно, что сразу три немки вошли в топ-4 результатов спортсменок после трех заездов.
Добавим также, обладательницы медалей определятся по итогам финального спуска.
Как сообщал УНН, украинские лыжники не смогли пройти квалификацию в спринте