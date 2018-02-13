Українські саночниці завершили виступи на Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Треті одиночні жіночі заїзди з санного спорту відбулися у південнокорейському Пхьончхані в рамках зимової Олімпіади, передає УНН.
Наша Олена Шхумова, яка після вчорашніх двох заїздів мала 19-те місце (дозволяло пройти до фіналу), в третьому спуску з часом 47,751 с продемонструвала тільки 26-й результат.
Підсумкова позиція українки виявилася 22-ю (2:21,545 хв). До прохідного 20-го місця, яке зайняла кореянка Сунг, Шхумовій не вистачило 0,571 с.
Ще одна українка Олена Стецьків поступилися переможниці німкені Наталі Гейсенбергер 8,097 секундами.
Примітно, що одразу три німкені увійшли до топ-4 результатів спортсменок після трьох заїздів.
Додамо також, володарки медалей визначаться за підсумками фінального спуску.
Як повідомляв УНН, українські лижники не змогли пройти кваліфікацію у спринті