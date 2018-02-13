Українські саночниці завершили виступи на Олімпіаді

Наша Олена Шхумова, яка після вчорашніх двох заїздів мала 19-те місце (дозволяло пройти до фіналу), в третьому спуску з часом 47,751 с продемонструвала тільки 26-й результат.

Підсумкова позиція українки виявилася 22-ю (2:21,545 хв). До прохідного 20-го місця, яке зайняла кореянка Сунг, Шхумовій не вистачило 0,571 с.

Ще одна українка Олена Стецьків поступилися переможниці німкені Наталі Гейсенбергер 8,097 секундами.

Примітно, що одразу три німкені увійшли до топ-4 результатів спортсменок після трьох заїздів.

Додамо також, володарки медалей визначаться за підсумками фінального спуску.

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