Украинские правоохранители не объявляли в розыск экс-главу ГУД Бакая
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранительные органы Украины не объявляли в розыск бывшего председателя Государственного управления делами Игоря Бакая. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
"Он (Бакай - ред.) не находится в розыске", - сообщил собеседник агентства.
Также у украинских правоохранителей нет информации о причинах его задержания в России.
Напомним, некоторые украинские СМИ распространили информацию о задержании в Российской Федерации экс-главы ГУД Игоря Бакая.
Справка УНН: Игорь Бакай - бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (апрель 1998 - апрель 2000), председатель Государственного комитета Украины по водному хозяйству (21 июля - 2 октября 2003), руководитель Государственного управления делами (2 октября 2003 - 24 декабря 2004).