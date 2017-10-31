Украинские правоохранители не объявляли в розыск экс-главу ГУД Бакая

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36887 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101217 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154093 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115470 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115948 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112225 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104069 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107002 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103509 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153002 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украинские правоохранители не объявляли в розыск экс-главу ГУД Бакая

Украинские правоохранители не объявляли в розыск экс-главу ГУД Бакая

Киев  •  УНН

 • 25537 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранительные органы Украины не объявляли в розыск бывшего председателя Государственного управления делами Игоря Бакая. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

"Он (Бакай - ред.) не находится в розыске", - сообщил собеседник агентства.

Также у украинских правоохранителей нет информации о причинах его задержания в России.

Напомним, некоторые украинские СМИ распространили информацию о задержании в Российской Федерации экс-главы ГУД Игоря Бакая.

Справка УНН: Игорь Бакай - бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (апрель 1998 - апрель 2000), председатель Государственного комитета Украины по водному хозяйству (21 июля - 2 октября 2003), руководитель Государственного управления делами (2 октября 2003 - 24 декабря 2004).

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