Украинские правоохранители не объявляли в розыск экс-главу ГУД Бакая

"Он (Бакай - ред.) не находится в розыске", - сообщил собеседник агентства.

Также у украинских правоохранителей нет информации о причинах его задержания в России.

Напомним, некоторые украинские СМИ распространили информацию о задержании в Российской Федерации экс-главы ГУД Игоря Бакая.

Справка УНН: Игорь Бакай - бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (апрель 1998 - апрель 2000), председатель Государственного комитета Украины по водному хозяйству (21 июля - 2 октября 2003), руководитель Государственного управления делами (2 октября 2003 - 24 декабря 2004).