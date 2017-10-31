Українські правоохоронці не оголошували у розшук екс-голову ДУС Бакая

"Він (І.Бакай – ред.) не перебуває у розшуку", - повідомив співрозмовник агентства.

Також в українських правоохоронців немає інформації про причини його затримання в Росії.

Нагадаємо, деякі українські ЗМІ поширили інформацію про затримання в Російській Федерації екс-голови ДУС Ігоря Бакая.

Довідка УНН: Ігор Бакай - колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" (квітень 1998 - квітень 2000), голова Державного комітету України з водного господарства (21 липня - 2 жовтня 2003), керівник Державного управління справами (2 жовтня 2003 - 24 грудня 2004).