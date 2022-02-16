Украинские полярники показали, как дельфины качаются на волнах, созданных судном
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Команда научно-исследовательского ледокола “Ноосфера” зафиксировала на Канарских островах десятки дельфинов, которые качались на волнах. Видео было снято по дороге в порт Лас-Пальмас, что на Канарских островах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр в Facebook.
Детали
Команда увидела десятки дельфинов, которые качались на волнах, что создавало судно.
“По предварительным оценкам это были продельфины великолобые (Stenella frontalis). Этот вид встречается только в Атлантическом океане, от Южной Бразилии до США (Новая Англия) на Западе, и до побережья Африки на востоке. Обычно он обитает на континентальном шельфе, в пределах 250 — 350 километров от побережья”, — отметили в Национальном антарктическом научном центре.
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