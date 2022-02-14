До Дня святого Валентина українські полярники показали фото закоханих пінгвінів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. До Дня святого Валентина полярники з української антарктичної станції "Академік Вернадський" опублікували світлини закоханих пінгвінів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Національного арктичного наукового центру.
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"До сьогоднішнього чудового свята підготували для вас добірку фото наших закоханих пінгвінів... Ми вітаємо всіх зі святом! Кохайте та будьте коханими", – підписали знімки полярники.
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На світлинах зображено субантарктичних пінгвінів, які щороку повертаються до станції "Академік Вернадський" навесні саме на шлюбний сезон. Тому полярники постійно спостерігають за їхніми залицяннями (це шанобливі поклони одне одному), створенням родин, побудовою гнізд (коли вони навіть б'ються за камінчики), відкладанням яєць та народженням малюків.
Як зазначили в НАНЦ, ці пінгвіни однолюби, зазвичай вони створюють пару на все життя.
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