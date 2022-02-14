Ко Дню святого Валентина украинские полярники показали фото влюбленных пингвинов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Ко Дню святого Валентина полярники с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" опубликовали фотографии влюбленных пингвинов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Национального арктического научного центра.
Цитата
"К сегодняшнему замечательному празднику подготовили для вас подборку фото наших влюбленных пингвинов... Мы поздравляем всех с праздником! Любите и будьте любимыми", - подписали снимки полярники.
Детали
На фотографиях изображены субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются к станции "Академик Вернадский" весной именно на брачный сезон. Поэтому полярники постоянно наблюдают за их ухаживаниями (это почтительные поклоны друг другу), созданием семьи, построением гнезд (когда они даже дерутся за камешки), откладыванием яиц и рождением малышей.
Как отметили в НАНЦ, эти пингвины однолюбы, обычно они создают пару на всю жизнь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские полярники показали новорожденных пингвинят