Українські полярники показали, як дельфіни гойдаються на хвилях, які створило судно
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Команда науково-дослідного криголаму “Ноосфера” зафіксувала на Канарських островах десятки дельфінів, які гойдалися на хвилях. Відео було зняте дорогою в порт Лас-Пальмас, що на Канарських островах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр у Facebook.
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Команда побачила десятки дельфінів, які гойдалися на хвилях, що створювало судно.
“За попередніми оцінками це були продельфіни великолобі (Stenella frontalis). Цей вид зустрічається тільки в Атлантичному океані, від південної Бразилії до США (Нова Англія) на заході, і до узбережжя Африки на сході. Зазвичай він мешкає на континентальному шельфі, в межах 250 — 350 кілометрів від узбережжя”, — зазначили у Національному антарктичному науковому центрі.
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