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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 90006 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100601 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101009 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114292 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102636 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105492 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112400 просмотра

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Украинские паралимпийцы завоевали более 30 медалей на Кубке мира в Финляндии

Украинские паралимпийцы завоевали более 30 медалей на Кубке мира в Финляндии

Киев  •  УНН

 • 9537 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины успешно завершила соревнования Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходил в финском городе Вуокатти. Об этом сообщает Минмолодьспорта, передает УНН.

Заключительный день соревнований, который не был слишком удачным для украинских паралимпийцев, принес “сине-желтой” команде 4 медали: 1 “серебряную” и 3 “бронзовых”. Затем — наши спортсмены стали вторыми на этом кубковые, уступив команде “нейтралов”.

В активе украинской команды — 35 высоких наград, среди которых 10 “золотых”, 10 “серебряных” и 15 бронзовых медалей.

Лучшее от команды Украины на этом кубковые мира выступила Оксана Шишкова, которая завоевала 3 “золотые” и 2 серебряные награды, Игорь Рептюх — 2 золотые медали, 1 “бронзовая”, Виталий Лукьяненко 2 “золота” и Тарас Радь — 1 “золото ”, 1″ серебро “и 3” бронзы ".

Заметим, что по итогам двух этапов 2018 Кубки мира получили в биатлоне: Шишкова Оксана и Лукьяненко Виталий; в лыжных гонках: опять же Шишкова Оксана и Батенкова-Бауман Юлия.

Добавим также, Паралимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхан с 9-го по 18-е марта.

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