Украинские паралимпийцы завоевали более 30 медалей на Кубке мира в Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины успешно завершила соревнования Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходил в финском городе Вуокатти. Об этом сообщает Минмолодьспорта, передает УНН.
Заключительный день соревнований, который не был слишком удачным для украинских паралимпийцев, принес “сине-желтой” команде 4 медали: 1 “серебряную” и 3 “бронзовых”. Затем — наши спортсмены стали вторыми на этом кубковые, уступив команде “нейтралов”.
В активе украинской команды — 35 высоких наград, среди которых 10 “золотых”, 10 “серебряных” и 15 бронзовых медалей.
Лучшее от команды Украины на этом кубковые мира выступила Оксана Шишкова, которая завоевала 3 “золотые” и 2 серебряные награды, Игорь Рептюх — 2 золотые медали, 1 “бронзовая”, Виталий Лукьяненко 2 “золота” и Тарас Радь — 1 “золото ”, 1″ серебро “и 3” бронзы ".
Заметим, что по итогам двух этапов 2018 Кубки мира получили в биатлоне: Шишкова Оксана и Лукьяненко Виталий; в лыжных гонках: опять же Шишкова Оксана и Батенкова-Бауман Юлия.
Добавим также, Паралимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхан с 9-го по 18-е марта.