Українські паралімпійці завоювали більше 30 медалей на Кубку світу у Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Національна паралімпійська збірна команда України успішно завершила змагання Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, що проходив у фінському місті Вуокатті. Про це повідомляє Мінмолодьспорту, передає УНН.
Прикінцевий день змагань, який не був надто вдалим для українських паралімпійців, приніс “синьо-жовтій” команді 4 медалі: 1 “срібну” та 3 “бронзових”. Відтак — наші спортсмени стали другими на цьому кубкові, поступившись команді “нейтралів”.
У доробку української команди — 35 високих нагород, серед яких 10 “золотих”, 10 “срібних” та 15 бронзових медалей.
Найкраще від команди України на цьому кубкові світу виступила Оксана Шишкова, котра виборола 3 “золоті” та 2 срібні нагороди, Ігор Рептюх — 2 золоті медалі, 1 “бронзова”, Віталій Лук’яненко 2 “золота” і Тарас Радь — 1 “золото”, 1 “срібло” та 3 “бронзи”.
Зауважимо, що за підсумками двох етапів 2018 року Кубки світу отримали у біатлоні: Шишкова Оксана та Лук’яненко Віталій; у лижних перегонах: знову ж таки Шишкова Оксана та Батенкова-Бауман Юлія.
Додамо також, Паралімпійські ігри-2018 пройдуть у Пхьончхані з 9-го по 18-те березня.