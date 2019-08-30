Украинские моряки уже в Киеве — родные

По информации издания, родственников поставили в известность, что “моряки уже в Украине”, однако не уточнили, где именно.

“Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев”, — рассказал собеседник издания, отметив при этом, что “встреча в аэропорту не планируется”.

Отмечается, что в настоящее время подтверждения данной информации из других источников нет. Крим.Реалії продолжают выяснять подробности обмена.

Напомним, ранее новоназначенный Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сделал репост сообщения сотрудницы ВРУ Анны Исламовой, в котором говорилось о том, что обмен между РФ и Украиной завершился.

“Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем”, — говорилось в сообщении, которое репостнул Рябошапка.

После этого главный редактор российского издания “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с украинскими политзаключенными РФ приземлится в Киеве около пяти утра 30 августа.

Ранее Telegram канал “НЕЗЫГАРЬ” сообщил, что самолет с пленными украинцами летит в аэропорт Жуляны, отметив, что “украинцев, которые будут освобождены в результате обмена, встретит (президент Украины Владимир) Зеленский”.

В частности, этот самый Telegram канал еще ранее сообщал о том, что украинских политзаключенных в автозаках везут в аэропорт. После этого, экс-депутат Госдумы РФ заявил, что сегодня, 30 августа, состоится обмен пленными между Россией и Украиной.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт “Киев”. Как сообщают корреспонденты Крим.Реалії, в аэропорту уже собрались журналисты.

Перед этими событиями, народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады сообщил, что по его информации обмен состоится 30 августа.

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Если информация подтвердится, то среди освобожденных пленных будут 24 моряка, которых Россия захватила 25 ноября 2018 года. Вот их имена: Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цибизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Беспальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица Владислав Костишин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Драч, Владимир Лесной, Денис Гриценко.

В частности, СМИ сообщают, что в Киев летят украинский режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух и другие.