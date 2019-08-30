Українські моряки вже в Києві — рідні

За інформацією видання, родичів поставили до відома, що “моряки вже в Україні”, проте не уточнили, де саме.

“Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали до Києва”, — розповів співрозмовник видання, зазначивши при цьому, що “зустріч в аеропорту не планується”.

Зазначається, що наразі підтвердження даної інформації з інших джерел немає. Крим.Реаліі продовжують з’ясовувати подробиці обміну.

Нагадаємо, раніше новопризначений Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка зробив репост допису співробітниці ВРУ Ганни Ісламової, у якому йшлося про те, що обмін між РФ та Україною завершився.

“Молимося. Обмін завершився: Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому! Чекаємо”, — йшлося у дописі, який репостнув Рябошапка.

Після цього, Головний редактор російського видання “Ехо Москви” Олексій Вєнєдіктов повідомив, що літак з українськими політв’язнями РФ приземлиться в Києві близько п’ятої ранку 30 серпня.

Раніше Telegram-канал “НЕЗЫГАРЬ” повідомив, що літак з полоненими українцями летить до аеропорту Жуляни, зазначивши, що “українців, що будуть звільнені в результаті обміну, зустрічатиме (президент України Володимир) Зеленський”.

Зокрема, цей самий Telegram-канал ще раніше повідомляв про те, що українських політв’язнів в автозаках везуть в аеропорт. Після цього, а ексдепутат Держдуми РФ заявив, що сьогодні, 30 серпня, відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною.

Пізніше з’явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт “Київ”. Як повідомляють кореспонденти Крим.Реаліі, в аеропорту вже зібралися журналісти.

Перед цими подіями, народний депутат Ахтем Чийгоз після урочистого засідання Верховної Ради повідомив, що за його інформацією обмін відбудеться 30 серпня.

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Якщо інформація підтвердиться, то серед звільнених полонених будуть 24-х моряки, яких Росія захопила 25 листопада 2018 року. Ось їх імена: Юрій Будзило, В’ячеслав Зінченко, Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Андрій Артеменко, Володимир Терещенко, Євген Семидоцький, Віктор Безпальченко, Андрій Шевченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Владислав Костішин, Сергій Попов, Юрій Без’язичний, Роман Мокряк, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Андрій Драч, Володимир Лісовий, Денис Гриценко.

Зокрема, ЗМІ повідомляють, що до Києва летять український режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух та інші.