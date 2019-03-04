Украинские лучники заняли 3 место с шестью медалями на ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. С двумя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой наградой украинские лучники заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы в помещении, который проходил в турецком Самсуне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.
"С двумя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой наградой украинские лучники заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы в помещении, который проходил в турецком Самсуне", - идется в сообщении.
Золото - юниоры Иван Кожокарь, Жанна Наумова.
Серебро - Лидия Сиченикова, мужская команда в составе Юрия Гавелко, Владислава Лисняка, Виктора Рубана, а также команда юниорок Алесандр Кукурузяк, Жанны Наумовой, Елизаветы Сикало.
Бронза - женская команда в составе Анастасии Павловой, Полины Родионовой и Лидии Сиченикова.
Напомним, два "золота" и одно "серебро" получили украинские лучники в заключительный день чемпионата Европы в помещении в турецком Самсуне.