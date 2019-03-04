Українські лучники посіли 3 місце з шістьма медалями на ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. З двома золотими, трьома срібними і однією бронзовою нагородою українські лучники посіли третє місце у медальному заліку чемпіонату Європи у приміщенні, що проходив у турецькому Самсуні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного олімпійського комітету України.
"З двома золотими, трьома срібними і однією бронзовою нагородою українські лучники посіли третє місце у медальному заліку чемпіонату Європи у приміщенні, що проходив у турецькому Самсуні", - йдеться у повідомленні.
Золото — юніори Іван Кожокарь, Жанна Наумова.
Срібло — Лідія Січенікова, чоловіча команда у складі Юрія Гавелко, Владислава Лісняка, Віктора Рубана, а також команда юніорок Олесандри Кукурузяк, Жанни Наумової, Єлізавети Сікало.
Бронза — жіноча команда у складі Анастасії Павлової, Поліни Родіонової і Лідії Січенікової.
Нагадаємо, два “золота” і одне “срібло” здобули українські лучники у заключний день чемпіонату Європи у приміщенні у турецькому Самсуні.