Українські лучники посіли 3 місце з шістьма медалями на ЧЄ

КИЇВ. 4 березня. УНН. З двома золотими, трьома срібними і однією бронзовою нагородою українські лучники посіли третє місце у медальному заліку чемпіонату Європи у приміщенні, що проходив у турецькому Самсуні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного олімпійського комітету України.