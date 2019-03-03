Українці здобули два "золота" наприкінці ЧЄ зі стрільби з луку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Два “золота” і одне “срібло” здобули українські лучники у заключний день чемпіонату Європи у приміщенні у турецькому Самсуні, інформує НОК України, передає УНН.
Віце-чемпіонкою Європи стала у дорослій віковій групі стала Лідія Січенікова. На першу сходинку п’єдесталу в юніорських змаганнях зійшли Іван Кожокарь і Жанна Наумова.
Зауважимо, що у Самсуні змагалися понад 180 кращих лучників Старого Світу, які представляли 25 національних збірних континенту.
Нагадаємо, Січенкова раніше на даному турнірі виборювала “бронзу” у тріо, а Наумова “срібло” у юніорських командних змаганнях.