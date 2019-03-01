Українські команди вибороли три медалі на ЧЄ зі стрільби з лука
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Два "срібла" і одну бронзу здобули українські лучники у день розіграшу командних медалей на чемпіонаті Європи у приміщенні, що триває турецькому місті Самсун, інформує УНН з посиланням на НОК України.
На другу сходинку п’єдесталу зійшли наші чоловіки Юрій Гавелко, Владислав Лісняк, Віктор Рубан та юніорки Олесандра Кукурузяк, Жанна Наумова, Єлізавета Сікало. Бронзовим медалістом стало жіноче тріо у складі Анастасії Павлової, Поліни Родіонової і Лідії Січенікової.
Примітно, що у Самсуні змагаються понад 180 кращих лучників Старого Світу, які представляють 25 національних збірних континенту.
Як повідомляв УНН, цьогоріч український спортсмен став автором медалі на етапі Світової серії зі стрільби з луку.