Украинские команды завоевали три медали на ЧЕ по стрельбе из лука
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Два "серебра" и одну бронзу завоевали украинские лучники в день розыгрыша командных медалей на чемпионате Европы в помещении, который проходит турецком городе Самсун, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
На вторую ступеньку пьедестала взошли наши мужчины Юрий Гавелко, Владислав Лисняк, Виктор Рубан и юниорки Алесандра Кукурузяк, Жанна Наумова, Елизавета Сикало. Бронзовым медалистом стал женское трио в составе Анастасии Павловой, Полины Родионовой и Лидии Сиченикова.
Примечательно, что в Самсуне соревнуются более 180 лучших лучников Старого Света, представляющих 25 национальных сборных континента.
Как сообщал УНН, в этом году украинский спортсмен стал автором медали на этапе Мировой серии по стрельбе из лука.