Украинские команды завоевали три медали на ЧЕ по стрельбе из лука

На вторую ступеньку пьедестала взошли наши мужчины Юрий Гавелко, Владислав Лисняк, Виктор Рубан и юниорки Алесандра Кукурузяк, Жанна Наумова, Елизавета Сикало. Бронзовым медалистом стал женское трио в составе Анастасии Павловой, Полины Родионовой и Лидии Сиченикова.

Примечательно, что в Самсуне соревнуются более 180 лучших лучников Старого Света, представляющих 25 национальных сборных континента.

Как сообщал УНН, в этом году украинский спортсмен стал автором медали на этапе Мировой серии по стрельбе из лука.