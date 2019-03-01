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Украинские команды завоевали три медали на ЧЕ по стрельбе из лука

Киев  •  УНН

 • 10329 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Два "серебра" и одну бронзу завоевали украинские лучники в день розыгрыша командных медалей на чемпионате Европы в помещении, который проходит турецком городе Самсун, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

На вторую ступеньку пьедестала взошли наши мужчины Юрий Гавелко, Владислав Лисняк, Виктор Рубан и юниорки Алесандра Кукурузяк, Жанна Наумова, Елизавета Сикало. Бронзовым медалистом стал женское трио в составе Анастасии Павловой, Полины Родионовой и Лидии Сиченикова.

Примечательно, что в Самсуне соревнуются более 180 лучших лучников Старого Света, представляющих 25 национальных сборных континента.

Как сообщал УНН, в этом году украинский спортсмен стал автором медали на этапе Мировой серии по стрельбе из лука.

Украинские Национальные Новости

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