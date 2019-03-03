Украинцы получили два "золота" в конце ЧЕ по стрельбе из лука
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Два “золота” и одно “серебро” получили украинские лучники в заключительный день чемпионата Европы в помещении в турецком Самсуне, информирует НОК Украины, передает УНН.
Вице-чемпионкой Европы стала во взрослой возрастной группе стала Лидия Сиченикова. На первую ступеньку пьедестала в юниорских соревнованиях сошли Иван Кожокарь и Жанна Наумова.
Заметим, что в Самсуне соревновались более 180 лучших лучников Старого Света, которые представляли 25 национальных сборных континента.
Напомним, Сиченкова ранее на данном турнире боролась “бронзу” в трио, а Наумова “серебро” в юниорских командных соревнованиях.