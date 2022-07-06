Украинские врачи на оккупированных территориях продолжают получать зарплату – Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Украинские врачи на оккупированных территориях продолжают получать заработную плату, их работа не считается сотрудничеством с российскими захватчиками. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.
Ляшко сообщил, что система здравоохранения продолжает работать. С начала войны более 50 миллиардов было перечислено по программе медицинских гарантий, чтобы производились все оплаты и производилась выплата заработных плат.
Цитата
«Ежемесячно на заработные платы уходит в среднем более 8 миллиардов. Средства продолжают выплачиваться и медработникам на оккупированных территориях. Но с каждым днем это все сложнее делать, потому что россия заставляет их к сотрудничеству с оккупационным режимом», - сказал Ляшко.
Ляшко подчеркнул, что врачи и медицинские работники на оккупированных территориях, которые продолжают спасать людей, не считаются пособниками оккупантов.
Дополнение
На временно захваченной части Херсонской области русские захватчики усиливают давление на педагогов и врачей, принуждая их к сотрудничеству.
Добавим
Ляшко сообщал, что российская федерация ни разу не открыла гуманитарный коридор для того, чтобы украинская сторона могла ввезти лекарства на территории, где рашисты пытаются установить оккупационный режим.