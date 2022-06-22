На Херсонщині військові рф посилюють тиск на вчителів і лікарів - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На тимчасово захопленій частині Херсонської області російські загарбники посилюють тиск на педагогів та лікарів, примушуючи їх до співпраці. Про це повідомляє УНН з посиланням на зведення з ОДА за добу.
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"Херсонщина: продовжується тиск на освітян та медиків, триває викрадення активістів, політиків, журналістів, громадських діячів. В області не працює жодне українське ЗМІ", - ідеться в повідомленні.
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Як зазначається, в регіоні ситуація напружена, особливо в окупованих селах Бериславського та частини Каховського районів, йдуть тяжкі бої в селах, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями.
В ОДА додають, що колаборанти, з початку повномасштабного вторгнення, роблять гучні заяви про входження Херсонщини до складу росії, проте місцеві жителі чекають на звільнення від російської окупації.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому місті Херсон представники окупаційної влади увірвалися до Державного архіву Херсонської області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік. За попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України.
Жителі Херсонщини проігнорували "святкування" дня росії напередодні, а справжні херсонці вмикали на вулицях гімн України.