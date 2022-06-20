Окупанти викрали виборчу документацію на Херсонщині: намагаються прискорити "узаконення" своєї влади
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У тимчасово окупованому місті Херсон представники окупаційної влади увірвалися до Державного архіву Херсонської області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік. За попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України. Про це повідомляє Національна поліція, передає УНН.
Цитата
“До приміщення архіву прийшли троє невстановлених чоловіків, які мали посвідчення працівника новоствореної окупаційною владою російської федерації „Військово-цивільної адміністрації Херсонської області“. Окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, таким чином вони незаконно вилучили з архіву 15 коробок з виборчою документацією. Там були і списки виборців з чергових виборів Президента України у 2019 році”, — ідеться в повідомленні.
Деталі
Представники окупаційної влади у такий спосіб намагаються зімітувати волевиявлення жителів Херсонщини та прискорити узаконення своєї влади.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України “Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо
Прокуратура автономної республіки Крим та міста Севастополя розпочала кримінальне провадження за фактом вивезення росією краденого українського зерна через тимчасово окупований Крим.