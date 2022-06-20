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Оккупанты похитили избирательную документацию в Херсонской области: стараются быстрее "узаконить" свою власть

Киев • УНН

 • 178373 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Во временно оккупированном городе Херсоне представители оккупационных властей ворвались в Государственный архив Херсонской области и похитили избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год. По предварительной версии персональные данные избирателей города Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины. Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН

Цитата

«В помещение архива пришли трое неустановленных мужчин, которые имели удостоверение работника вновь оккупационной властью российской федерации «Военно-гражданской администрации Херсонской области». Оккупанты угрожали работникам учреждения применением автоматического оружия, таким образом они незаконно изъяли из архива 15 коробок с избирательной документацией. Там были и списки избирателей по очередным выборам Президента Украины в 2019 году, - говорится в сообщении.

Детали 

Представители оккупационных властей таким образом пытаются сымитировать волеизъявление жителей Херсонской области и ускорить узаконение своей власти.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним 

Прокуратура автономной республики Крым и города Севастополя приступила к уголовному производству по факту вывоза россией краденого украинского зерна через временно оккупированный Крым.

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