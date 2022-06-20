Оккупанты похитили избирательную документацию в Херсонской области: стараются быстрее "узаконить" свою власть
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Во временно оккупированном городе Херсоне представители оккупационных властей ворвались в Государственный архив Херсонской области и похитили избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год. По предварительной версии персональные данные избирателей города Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины. Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.
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«В помещение архива пришли трое неустановленных мужчин, которые имели удостоверение работника вновь оккупационной властью российской федерации «Военно-гражданской администрации Херсонской области». Оккупанты угрожали работникам учреждения применением автоматического оружия, таким образом они незаконно изъяли из архива 15 коробок с избирательной документацией. Там были и списки избирателей по очередным выборам Президента Украины в 2019 году, - говорится в сообщении.
Детали
Представители оккупационных властей таким образом пытаются сымитировать волеизъявление жителей Херсонской области и ускорить узаконение своей власти.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним
Прокуратура автономной республики Крым и города Севастополя приступила к уголовному производству по факту вывоза россией краденого украинского зерна через временно оккупированный Крым.