Херсонці проігнорували "святкування" дня росії: на недосвяті охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Жителі Херсонщини проігнорували "святкування" дня росії напередодні, а справжні херсонці вмикали на вулицях гімн України, повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.
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"Жителі Херсонщини проігнорували святкування дня росії, навіть незважаючи на спроби підкупу продуктовими наборами", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.
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Як вказали в ОК "Південь", "у своїх звичаях рашисти привезли заангажовану публіку, якою намагалися створити ілюзію народного гуляння і підтримки для пропагандистських ЗМІ".
"Але старання були марні – на їх недо-святі охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів", - додали у командуванні.
А справжні херсонці, як зазначається, вмикали на вулицях гімн України, розвішували жовто-сині стрічки, мотиваційні листівки і наносили всюди патріотичні графіті.
Доповнення
ОК "Південь" повідомляло, що черги за паспортами рф у Херсоні - фейк, паспортизацію масово ігнорують.