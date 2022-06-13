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Херсонці проігнорували "святкування" дня росії: на недосвяті охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів

Херсонці проігнорували "святкування" дня росії: на недосвяті охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів

Київ • УНН

 • 404658 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Жителі Херсонщини проігнорували "святкування" дня росії напередодні, а справжні херсонці вмикали на вулицях гімн України, повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.

Цитата

"Жителі Херсонщини проігнорували святкування дня росії, навіть незважаючи на спроби підкупу продуктовими наборами", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.

Деталі

Як вказали в ОК "Південь", "у своїх звичаях рашисти привезли заангажовану публіку, якою намагалися створити ілюзію народного гуляння і підтримки для пропагандистських ЗМІ".

"Але старання були марні – на їх недо-святі охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів", - додали у командуванні.

А справжні херсонці, як зазначається, вмикали на вулицях гімн України, розвішували жовто-сині стрічки, мотиваційні листівки і наносили всюди патріотичні графіті.

Доповнення

ОК "Південь" повідомляло, що черги за паспортами рф у Херсоні - фейк, паспортизацію масово ігнорують.

Українські Національні Новини

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