В Херсонской области военные рф усиливают давление на учителей и врачей - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. На временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты усиливают давление на педагогов и врачей, принуждая их к сотрудничеству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку из ОГА за сутки.
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"Херсонская область: продолжается давление на педагогов и медиков, идет похищение активистов, политиков, журналистов, общественных деятелей. В области не работает ни одно украинское СМИ", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в регионе ситуация напряженная, особенно в оккупированных селах Бериславского и части Каховского районов, идут тяжелые бои в селах, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями.
В ОГА добавляют, что коллаборанты, с начала полномасштабного вторжения, делают громкие заявления о вхождении Херсонской области в состав россии, однако местные жители ждут освобождения от российской оккупации.
Напомним
Во временно оккупированном городе Херсон представители оккупационных властей ворвались в Государственный архив Херсонской области и похитили избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год. По предварительной версии, персональные данные избирателей города Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины.
Жители Херсонской области проигнорировали "празднование" дня россии накануне, а настоящие херсонцы включали на улицах гимн Украины.