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рф жодного разу не відкривала гумкоридори для завезення ліків на тимчасово окуповані території – МОЗ

рф жодного разу не відкривала гумкоридори для завезення ліків на тимчасово окуповані території – МОЗ

Київ • УНН

 • 898872 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. російська федерація жодного разу не відкрила гуманітарний коридор для того, щоб українська сторона могла завезти ліки на території, де рашисти намагаються встановити окупаційний режим. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

"Вони (росіяни – ред.) показують, що це країна-терорист, вони не виконують конвенції, які визнані Організацією об’єднаних націй. Забезпеченість лікарськими засобами на територіях, де намагаються встановити окупаційний режим досить критична. Сьогодні офіційно заявляю, що російська федерація жодного разу не відкрила гуманітарний коридор для того, щоб ми могли завезти ліки, які закуплені за державні кошти, отримані як гуманітарна допомога від партнерів, які з доведеною ефективністю, сертифіковані і повинні були бути доставлені до тих людей, які їх чекають",- розповів Ляшко.

Деталі

За його словами, це стосується ліків в стаціонарах, ліків аптечного сегменту, які раніше люди отримували за програмою доступні ліки.

"Зокрема, гіпотензивні, коли гіпертонічна хвороба, інсуліни. На сьогодні в аптеках їх купити неможливо і запаси тих поставок, які ми робили до початку війни, до початку спроб встановлення окупаційного режиму, на сьогодні вони також вже на межі", - сказав Ляшко.

Окрім того, він повідомив, що є постійні сигнали про те, що є проблема з доступом до ліків, а також є сигнали про злочини проти людяності і військові злочини, коли в українських лікарнях забирають дороговартісне обладнання, лікарські препарати і вивозять їх з території України.

Доповнення

У травні повідомлялося, що у тимчасово окупованій Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків.

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