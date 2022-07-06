рф ни разу не открывала гумкоридоры для завоза лекарств на временно оккупированные территории – Минздрав

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"Они (русские – ред.) показывают, что это страна-террорист, они не выполняют конвенции, признанные Организацией объединых наций. Обеспеченность лекарственными средствами на территориях, где пытаются установить оккупационный режим, достаточно критическая. Сегодня официально заявляю, что российская федерация ни разу не открыла гуманитарный коридор для того, чтобы мы могли завезти лекарства, закупленные за государственные средства, полученные в качестве гуманитарной помощи от партнеров, которые с доказанной эффективностью, сертифицированы и должны были быть доставлены к тем людям, которые их ждут",- рассказал Ляшко.

Детали

По его словам, это касается лекарств в стационарах, лекарств аптечного сегмента, которые раньше люди получали по программе доступного лекарства.

"В частности, гипотензивные, когда гипертоническая болезнь, инсулины. На сегодняшний день в аптеках их купить невозможно и запасы тех поставок, которые мы делали до начала войны, до начала попыток установления оккупационного режима, они также уже на грани", - сказал Ляшко.

Кроме того, он сообщил, что есть постоянные сигналы о том, что есть проблема с доступом к лекарствам, а также есть сигналы о преступлениях против человечности и военных преступлениях, когда в украинских больницах забирают дорогостоящее оборудование, лекарственные препараты и вывозят их из территории Украины.

Дополнение

В мае сообщалось, что во временно оккупированной Херсонской области углубляется гуманитарный кризис из-за отсутствия лекарства.