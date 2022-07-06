Українські лікарі на окупованих територіях продовжують отримувати зарплату – МОЗ

Ляшко повідомив, що система охорони здоров’я продовжує працювати. З початку війни понад 50 мільярдів було перераховано по програмі медичних гарантій, щоб здійснювались всі оплати та відбувалась виплата заробітних плат.

Цитата

«Щомісячно на заробітні плати йде в середньому понад 8 мільярдів. Кошти продовжують виплачуватись і медпрацівникам на окупованих територіях. Але з кожним днем це все складніше робити, бо росія примушує їх до співпраці з окупаційним режимом», - сказав Ляшко.

Ляшко наголосив, що лікарі та медичні працівники на окупованих територіях, які продовжують рятувати людей, не вважаються посібниками окупантів.

Доповнення

На тимчасово захопленій частині Херсонської області російські загарбники посилюють тиск на педагогів та лікарів, примушуючи їх до співпраці.

Додамо

Ляшко повідомляв, що російська федерація жодного разу не відкрила гуманітарний коридор для того, щоб українська сторона могла завезти ліки на території, де рашисти намагаються встановити окупаційний режим.