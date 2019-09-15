Украинские гимнастки завоевали полный комплект наград в Париже

"Полный комплект наград в Париже", - говорится в сообщении.

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По информации НОК, украинские гимнастки прекрасно выступили на этапе Кубка мирового вызова в столице Франции. Диана Варинская стала чемпионкой в вольных упражнениях и бронзовой медалисткой на бревне, где компанию на пьедестале ей составила, заняв второе место, Анастасия Бачинская.

Напомним, украинки завоевали медаль Кубка вызова по художественной гимнастике.