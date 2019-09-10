Українська збірна поповнилася чотирма медалями Кубку виклику з гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У другий день Кубка світового виклику FIG в угорському місті Сомбатхей українські гімнасти продовжили здобуття нагород, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
На цей раз "жовто-блакитні" представники здобули "золото", два "срібла" і "бронзу".
Олег Верняєв підтвердив чемпіонський клас на брусах, де разом з ним на п'єдестал (на другу сходинку) зійшов Петро Пахнюк. Останній також показав другий результат на перекладині.
Варто відзначити, що "бронза" у вільних вправах дісталася Ангеліні Радівіловій.
Як повідомляв УНН, у стартовий день турніру українці заробили п'ять медалей.