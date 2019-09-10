Украинская сборная пополнилась четырьмя медалями Кубка вызова по гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во второй день Кубка мирового вызова FIG в венгерском городе Сомбатхей украинские гимнасты продолжили получения наград, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
На этот раз "желто-голубые" представители получили "золото", два "серебра" и "бронзу".
Олег Верняев подтвердил чемпионский класс на брусьях, где вместе с ним на пьедестал (на вторую строчку) взошел Петр Пахнюк. Последний также показал второй результат на перекладине.
Стоит отметить, что "бронза" в вольных упражнениях досталась Ангелине Радивиловой.
Как сообщал УНН, в стартовый день турнира украинцы заработали пять медалей.