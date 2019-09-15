Українські гімнастки здобули повний комплект нагород у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Українські гімнастки чудово виступили на етапі Кубку світового виклику у столиці Франції - здобули повний комплект нагород, передає УНН із посиланням на повідомлення НОК у Facebook.
"Повний комплект нагород у Парижі", - йдеться у повідомленні.
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За інформацією НОК, українські гімнастки чудово виступили на етапі Кубку світового виклику у столиці Франції. Діана Варінська стала чемпіонкою у вільних вправах та бронзовою медалісткою на колоді, де компанію на п'єдесталі їй склала, посівши друге місце, Анастасія Бачинська.
Нагадаємо, українки вибороли медаль Кубку виклику з художньої гімнастики.