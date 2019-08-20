Українки вибороли медаль Кубку виклику з художньої гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Мінську відбувся підготовчий турнір для українських грацій напередодні чемпіонату світу з художньої гімнастики — Кубок виклику, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФГУ.
Українські груповички вибороли бронзову нагороду із результатом у фіналі у 28,1 бала.
Окрім того, зазначимо, що у фіналах результати українських грацій були такими: Христина Погранична стала 6-ю в фіналі з обручем (21,550) і 5-ю в фіналі зі стрічкою (20,250), а Вікторія Онопрієнко зупинилася на 7 позиції в фіналі з булавами (21,400).
Додамо, що чемпіонат світу з художньої гімнастики пройде з 16 по 22 вересня в Баку.
Нагадаємо, гімнастка Христина Погранична виборола три медалі на міжнародному турнірі.