Украинки завоевали медаль Кубка вызова по художественной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Минске состоялся подготовительный турнир для украинских граций накануне чемпионата мира по художественной гимнастике - Кубок вызова, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФГУ.
Украинские груповички завоевали бронзовую награду с результатом в финале в 28,1 балла.
Кроме того, отметим, что в финалах результаты украинских граций были такими: Кристина Погранична стала 6-й в финале с обручем (21,550) и 5-й в финале с лентой (20,250), а Виктория Оноприенко остановилась на 7 позиции в финале с булавами (21,400).
Добавим, что чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 16 по 22 сентября в Баку.
Напомним, гимнастка Кристина Пограничная завоевала три медали на международном турнире.