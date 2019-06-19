Гімнастка Погранична виборола три медалі на міжнародному турнірі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Кореї за участі віце-чемпіонки Юнацької Олімпіади Христина Погранична та призер чемпіонатів України Ганна Собещакова відбувся міжнародний турнір з художньої гімнастики "KOREA CUP SAMDASOO 2019", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФГУ.
Погранична у вправах з обручем і булавами, піднялася на третю сходинку п'єдесталу у вправі з м'ячем і стала 5-ю у вправі зі стрічкою. Таким чином, грація привезе в Україну два "золота" і "бронзу".
Собещакова показала 8-мі результати у вправах з обручем і м'ячем, 9-й - у вправі з булавами і 13-й - у вправі зі стрічкою.
Додамо, на п'єдестал пошани також піднялися росіянки Дар'я Пріданнікова і Анастасія Сергєєва, італійка Мілена Балдассарі, білоруска Аліна Горносько і японка Кахо Мінагава.