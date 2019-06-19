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Гимнастка Пограничная завоевала три медали на международном турнире

Киев • УНН

 • 10954 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Корее с участием вице-чемпионки Юношеской Олимпиады Кристина Пограничная и призера чемпионатов Украины Анны Собещаковой состоялся международный турнир по художественной гимнастике "KOREA CUP SAMDASOO 2019", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГУ.

Гимнастка Пограничная завоевала три медали на международном турнире

Пограничная в упражнениях с обручем и булавами, поднялась на третью ступеньку пьедестала в упражнении с мячом и стала 5-й в упражнении с лентой. Таким образом, грация привезет в Украину два “золота” и “бронзу”.

Собещакова показала 8-ми результаты в упражнениях с обручем и мячом, 9 — в упражнении с булавами и 13-й — в упражнении с лентой.

Добавим, на пьедестал почета также поднялись россиянки Дарья Приданникова и Анастасия Сергеева, итальянка Милена Балдассари, белоруска Алина Горносько и японка Каха Минагава.

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