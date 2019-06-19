Гимнастка Пограничная завоевала три медали на международном турнире
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Корее с участием вице-чемпионки Юношеской Олимпиады Кристина Пограничная и призера чемпионатов Украины Анны Собещаковой состоялся международный турнир по художественной гимнастике "KOREA CUP SAMDASOO 2019", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГУ.
Пограничная в упражнениях с обручем и булавами, поднялась на третью ступеньку пьедестала в упражнении с мячом и стала 5-й в упражнении с лентой. Таким образом, грация привезет в Украину два “золота” и “бронзу”.
Собещакова показала 8-ми результаты в упражнениях с обручем и мячом, 9 — в упражнении с булавами и 13-й — в упражнении с лентой.
Добавим, на пьедестал почета также поднялись россиянки Дарья Приданникова и Анастасия Сергеева, итальянка Милена Балдассари, белоруска Алина Горносько и японка Каха Минагава.