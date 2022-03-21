Украинские гимнасты завоевали пять наград на этапе Кубка мира в Египте

Детали

Илья Ковтун стал лучшим на параллельных брусьях, Юлия Касьяненко победила в упражнениях на бревне, Назар Чепурной стал вторым в опорном прыжке, а Даниэла Батрона заняла третье место в упражнениях на бревне.

Стоит отметить, что следующий этап Кубка мира пройдет с 31 марта по 3 апреля в Баку (Азербайджан).

Что предшествовало этому

Посвятил победу защитникам страны: украинский волейболист стал обладателем Кубка Италии.