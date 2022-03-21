Украинские гимнасты завоевали пять наград на этапе Кубка мира в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Две золотые, одну серебряную и бронзовую медали завоевали украинские спортивные гимнасты на этапе Кубка мира, который проходил с 17 по 20 марта в столице Египта Каире, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Илья Ковтун стал лучшим на параллельных брусьях, Юлия Касьяненко победила в упражнениях на бревне, Назар Чепурной стал вторым в опорном прыжке, а Даниэла Батрона заняла третье место в упражнениях на бревне.
Стоит отметить, что следующий этап Кубка мира пройдет с 31 марта по 3 апреля в Баку (Азербайджан).
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