Українські гімнасти вибороли п'ять нагород на етапі Кубку світу у Єгипті

Деталі

Ілля Ковтун став найкращим на паралельних брусах, Юлія Касьяненко перемогла у вправах на колоді, Назар Чепурний став другим в опорному стрибку, а Даніела Батрона посіла третє місце у вправах на колоді.

Варто зазначити, що наступний етап Кубка світу пройде з 31 березня по 3 квітня в Баку (Азербайджан).

Що передувало цьому

Присвятив перемогу захисникам країни: український волейболіст став володарем Кубку Італії.