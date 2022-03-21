Українські гімнасти вибороли п'ять нагород на етапі Кубку світу у Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Дві золоті, одну срібну та бронзову медалі вибороли українські спортивні гімнасти на етапі Кубка світу, який проходив з 17 по 20 березня в столиці Єгипту Каїрі, інформує УНН з посиланням на НОК України.
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Ілля Ковтун став найкращим на паралельних брусах, Юлія Касьяненко перемогла у вправах на колоді, Назар Чепурний став другим в опорному стрибку, а Даніела Батрона посіла третє місце у вправах на колоді.
Варто зазначити, що наступний етап Кубка світу пройде з 31 березня по 3 квітня в Баку (Азербайджан).
Що передувало цьому
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