Украинские фильмы получили награды на кинофестивале в Индии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103911 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109485 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146052 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141677 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135041 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127635 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169035 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118046 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141617 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинские фильмы получили награды на кинофестивале в Индии

Украинские фильмы получили награды на кинофестивале в Индии

Киев  •  УНН

 • 6502 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинское кино торжествовало на Индийском международном кинофестивале. 49-й Международный кинофестиваль в Гоа проходил с 20 по 28 ноября. На церемонии награждения победителей три награды - среди них и главную награду фестиваля - было присуждено украинским фильмам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино.

"Приз за "Лучший фильм" основной конкурсной программы получила картина Донбасс. Фильм Сергея Лозницы. В основном конкурсе была также представлена ​​лента Марыси Никитюк When The Trees Fall "Когда падают деревья". Актриса Anastasia Pustovit, сыгравшая в картине главную роль, стала "Лучшей актрисой" фестиваля. А лента Volcano/Вулкан режиссера Roman Bondarchuk боролась за победу в конкурсной программе полнометражных режиссерских дебютов, где получила специальную награду жюри", - говорится в сообщении.

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Председатель Госкино Филипп Ильенко поздравил творческие команды фильмов с наградами и отметил: "Индийский международный кинофестиваль является одним из главных кинофестивалей Азии. То, что в Украину в этом году привезут три его почетные награды, свидетельствует прежде всего о том, что Украина запомнится всем участникам как профессиональная кинематографическая страна. Такой триумф также в очередной раз подтверждает возвращение украинскому кино его роли и значения в мировом кинематографе".

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Справка: Индийский международный кинофестиваль IFFI Goa проводится Министерством информации и радиовещания Индии совместно с правительством Гоа и аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FAPF).

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