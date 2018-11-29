Украинские фильмы получили награды на кинофестивале в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинское кино торжествовало на Индийском международном кинофестивале. 49-й Международный кинофестиваль в Гоа проходил с 20 по 28 ноября. На церемонии награждения победителей три награды - среди них и главную награду фестиваля - было присуждено украинским фильмам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино.
"Приз за "Лучший фильм" основной конкурсной программы получила картина Донбасс. Фильм Сергея Лозницы. В основном конкурсе была также представлена лента Марыси Никитюк When The Trees Fall "Когда падают деревья". Актриса Anastasia Pustovit, сыгравшая в картине главную роль, стала "Лучшей актрисой" фестиваля. А лента Volcano/Вулкан режиссера Roman Bondarchuk боролась за победу в конкурсной программе полнометражных режиссерских дебютов, где получила специальную награду жюри", - говорится в сообщении.
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Председатель Госкино Филипп Ильенко поздравил творческие команды фильмов с наградами и отметил: "Индийский международный кинофестиваль является одним из главных кинофестивалей Азии. То, что в Украину в этом году привезут три его почетные награды, свидетельствует прежде всего о том, что Украина запомнится всем участникам как профессиональная кинематографическая страна. Такой триумф также в очередной раз подтверждает возвращение украинскому кино его роли и значения в мировом кинематографе".
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Справка: Индийский международный кинофестиваль IFFI Goa проводится Министерством информации и радиовещания Индии совместно с правительством Гоа и аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FAPF).