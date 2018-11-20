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Український фільм претендує на Оскар

Український фільм претендує на Оскар

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Український фільм “Переломний момент. Війна за демократію в Україні” змагатиметься за “Оскар”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook сторінку Держкіно.

“Документальна стрічка про Революцію Гідності та російську окупацію Криму і Донбасу, створена українським режисером Олесь Санін та американським оскароносним документалістом Марком Харрісом, увійшла до лонг-листа претендентів на премію Американської Кіноакадемії за найкращий документальний фільм”, — повідомляється на сторінці Держкіно.

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У документальному фільмі будуть зібрані кіносвідчення подій України у період 2013-2016 років. Окрім того, до фільму увійшло понад 80 інтерв’ю з учасниками найважливіших подій країни у цей період.

“Стрічка охоплює період 2013-2016 років. У ньому зібрані кіносвідчення політичних, кримінальних, військових злочинів та терактів на території України. За час роботи було записано 86 інтерв’ю з учасниками подій на Майдані та сході України і зафільмовано майже 600 годин робочого кіноматеріалу”, — додають на сторінці.

Додається, що український режисер зараз працює над іншим проектом.

“Зараз Олесь Санін за підтримки Держкіно працює над своєю третьою художньою стрічкою — “Довбуш”, — резюмує прес-служба Держкіно.

Як раніше інформував УНН, українська стрічка “Донбас” увійшла до списку країн, що пройшли кваліфікацію на участь у змаганнях за “Оскар” в категорії “найкращий фільм іноземною мовою”.

Українські Національні Новини

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