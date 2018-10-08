Оскар: українська стрічка "Донбас" пройшла кваліфікацію

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Українська стрічка "Донбас" увійшла до списку країн, що пройшли кваліфікацію на участь у змаганнях за "Оскар" в категорії "найкращий фільм іноземною мовою". Про це повідомила прес-служба Українського Оскарівського комітету, передає УНН.