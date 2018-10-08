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Оскар: українська стрічка "Донбас" пройшла кваліфікацію

Оскар: українська стрічка "Донбас" пройшла кваліфікацію

Київ • УНН

 • 15505 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Українська стрічка "Донбас" увійшла до списку країн, що пройшли кваліфікацію на участь у змаганнях за "Оскар" в категорії "найкращий фільм іноземною мовою". Про це повідомила прес-служба Українського Оскарівського комітету, передає УНН.

“Американська кіноакадемія оголосила список країн, що пройшли кваліфікацію на участь у категорії Найкращий фільм іноземною мовою. Цього року це 87 країн. Україна бере участь із фільмом Сергія Лозниці "Донбас", — зазначили у відомстві.

Як повідомили в Оскарівському комітеті, номінантів премії буде оголошено 22 січня 2019 року.

Нагадаємо, в травні поточного року український режисер Сергій Лозниця у Каннах отримав приз за найкращу режисуру у конкурсі “Особливий погляд” за фільм “Донбас”.

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