Оскар: українська стрічка "Донбас" пройшла кваліфікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Українська стрічка "Донбас" увійшла до списку країн, що пройшли кваліфікацію на участь у змаганнях за "Оскар" в категорії "найкращий фільм іноземною мовою". Про це повідомила прес-служба Українського Оскарівського комітету, передає УНН.
“Американська кіноакадемія оголосила список країн, що пройшли кваліфікацію на участь у категорії Найкращий фільм іноземною мовою. Цього року це 87 країн. Україна бере участь із фільмом Сергія Лозниці "Донбас", — зазначили у відомстві.
Як повідомили в Оскарівському комітеті, номінантів премії буде оголошено 22 січня 2019 року.
Нагадаємо, в травні поточного року український режисер Сергій Лозниця у Каннах отримав приз за найкращу режисуру у конкурсі “Особливий погляд” за фільм “Донбас”.