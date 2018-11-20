Украинский фильм претендует на Оскар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украинский фильм "Переломный момент. Война за демократию в Украине" бороться за "Оскар". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу Госкино.
"Документальная лента о Революцию Достоинства и российской оккупации Крыма и Донбасса, созданная украинским режиссером Олесем Саниным и американским оскароносным документалистом Марком Харрисом, вошла в лонг-лист претендентов на премию Американской Киноакадемии за лучший документальный фильм", - сообщается на странице Госкино.
В документальном фильме будут собраны киносвидетельства событий Украины в период 2013-2016 годов. Кроме того, в фильм вошло более 80 интервью с участниками важнейших событий страны в этот период.
"Лента охватывает период 2013-2016 годов. В нем собраны киносвидетельства политических, уголовных, военных преступлений и терактов на территории Украины. За время работы было записано 86 интервью с участниками событий на Майдане и востоке Украины и снято почти 600 часов рабочего киноматериала", - добавляют на странице.
Добавляется, что украинский режиссер сейчас работает над другим проектом.
"Сейчас Олесь Санин при поддержке Госкино работает над своей третьей художественной лентой - "Довбуш", - резюмирует пресс-служба Госкино.