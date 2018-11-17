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Фільм "Донбас" Лозниці отримав головну нагороду кінофестивалю в Севільї

Київ • УНН

 • 14010 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кінострічка “Донбас” українського режисера Сергія Лозниці отримав головну нагороду 15-го міжнародного кінофестивалю в іспанській Севільї. Про це інформує УНН із посиланням на офіційний сайт фестивалю.

На сайті фестивалю вказано, що фільм “Донбас” досягає “балансу між документальним тоном та вигадкою”, а також “демонструє непереборну трагедію війни та її наслідків”.

Зазначається, що журі віддало стрічці “Донбас” головну нагороду — Golden Giraldillo.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лозниця у Каннах отримав приз за найкращу режисуру

Як раніше інформував УНН, українська стрічка “Донбас” увійшла до списку країн, що пройшли кваліфікацію на участь у змаганнях за “Оскар” в категорії “найкращий фільм іноземною мовою”.

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