Фільм "Донбас" Лозниці отримав головну нагороду кінофестивалю в Севільї
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кінострічка “Донбас” українського режисера Сергія Лозниці отримав головну нагороду 15-го міжнародного кінофестивалю в іспанській Севільї. Про це інформує УНН із посиланням на офіційний сайт фестивалю.
На сайті фестивалю вказано, що фільм “Донбас” досягає “балансу між документальним тоном та вигадкою”, а також “демонструє непереборну трагедію війни та її наслідків”.
Зазначається, що журі віддало стрічці “Донбас” головну нагороду — Golden Giraldillo.
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Як раніше інформував УНН, українська стрічка “Донбас” увійшла до списку країн, що пройшли кваліфікацію на участь у змаганнях за “Оскар” в категорії “найкращий фільм іноземною мовою”.